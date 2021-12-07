Mağusa Gümrük Müdürlüğü’nde 10 günde 8 vaka!

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Mağusa Gümrük Müdürlüğü’nde son 10 günde 8 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Özdoğan, Sağlık Bakanlığı’nın sadece pozitif olanların ifadesini aldığını ve verilen bilgiler doğrulturunda ‘gerekli’ gördüklerini temaslı sayarak karantinaya aldığını savundu.

Güç-Sen Başkanı Özdoğan, “Bir arkadaşımız temaslı olduğunu bildiği halde aranmadı bile ve dairede pozitife döndü. Girişimlerimizle 8 arkadaşımızı karantinaya alındı” ifadelerini kullandı.

“Bronşit olan eşine, çocuklarına hastalığı bulaştıran arkadaşlarımız var” diyen Özdoğan, şöyle devam etti:

“Daha sayabilirim ama bu konuda fazla yorum yapmayacağım. Hizmet bekleyenler; özellikle hamile, kronik hasta ve bağışıklığı zayıf olanlar mümkünse işlerini ertelesinler. Belli ki çok ciddi bir bulaş var ve gerekli önlemler alınamıyor...”