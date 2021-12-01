Kıb-Tek'i döviz çarptı

KIB-TEK’te akaryakıt krizlerine döviz krizi de eklendi.

Elektirik kurumunda aylık tahsilat maksimum 140 milyon TL.

Buna mukabil personel geliri ve diğer kalemler hariç sadece Aralık ayında bugünkü kurla 150 milyon TL'lik yakıt gerekiyor.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın dediğine göre ise Ocak ayında gerekli yakıt 24 bin ton.

Bu da bugünkü kurla 180 milyon TL’yi buluyor.

TV2020’de konuşan Turan Büyükyılmaz, söz konusu durumun iflas olduğuna yönelik değerlendirmelerin “doğru” olduğunu söyledi.