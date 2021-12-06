Kaptan köşkü de olsa narkotikten kurtulmaz...

Girne Turizm Limanı’nda ele geçirilen 3 milyon liralık uyuşturucuyla ilgili tutuklanan 4 kişiden Cihan Ongun ve Nihat Kürklü yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantıları tespit edilemediği için serbest bırakıldı. Gemi kaptanı Akın Barut ile gemi çalışanı Ahmet Ünal ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik şubede görevli Polis memuru Ali Çavuş, uzun süren takip sonucu 2 Aralık 2021 tarihinde Taşucu’ndan Girne Limanı’na gelen yük ve yolcu gemisine operasyon düzenlendiklerini söyledi.

Polis, yüzlerce araç ve TIR’ın yüklü olduğu gemide 30 personelin dört narkotik detektör köpek eşliğinde arama yaptığını ifade etti. Polis, yapılan aramada kaptan köşkünün hemen arkasındaki odada toplam 2 kilo Metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirdiklerini ifade etti.

Polis, gemi kaptanı Akın Barut, ikinci ve üçüncü kaptanlar Cihan Onkun ile Nihat Kürklü ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal’ın tutuklandığını belirtti. Polis, sorgulanan Ahmet Ünsal’ın geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde de Akın Barut’un yönlendirmesiyle bir buçuk kilo Metamfetamin ve silah ithal ettiklerine dair itirafta bulunduklarını açıkladı.