Japonya'dan Muş'a oluşan sıranın sebebi

Ilık su balığı üretim kapasitesi açısından Türkiye'nin en büyük 10 tesisinden biri olan Varto Somon Alabalık tesisinde hedeflenen 6 milyon balık üretimi için sağıma başlandı. Tesisteki mühendis ve çalışanlar ilk olarak erkek ve dişileri ayrılan gökkuşağı alabalıkları, ardından tanklara dolduruluyor.

Daha sonrasında ilaçlı suda bayıltılan dişi balıkların, kuru şekilde sırasıyla sağımları yapılıyor. Dişi balıkların ardından erkek balıklardan da aynı şekilde yapılan sağımlarla alınan spermler, dişi balıklardan alınan yumurtaların içine yerleştiriliyor.Döllenme işleminin bu şekilde gerçekleştirildiği tesiste sağım işlemleri sonrası, yumurtalar kuluçka makinelerine yerleştiriliyor..Kuluçka makinelerinde yaklaşık 40 gün bekletildikten sonra elde edilen balıklar, 10 gün boyunca besin kesesiyle besleniyor. Sonrasında ön büyütme larva havuzlarına alınıp yeme ve ışığa alıştırılan balıklar, 120 ile 150 gün içerisinde parmak boyuna ulaşıyor. Daha sonra Alparslan-1 ve 2 barajlarında kafes balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen balıklar, yaklaşık 6 ayda porsiyonluk boya ulaşıyor. Böylelikle tesiste ocak ayı itibariyle başlayan sağımlar, şubat ayı sonuna kadar devam ediyor. Büyük emekler harcanarak yetiştirilen balıklar, birçok ülkeye ihraç ediliyor. Somon Alabalık Tesisi Su Ürünleri Mühendisi Mehmet Sadık Güzel, "Ocak ile mart ayı arasında, yani gökkuşağı alabalıklarının sağıma geldiği zamanlarda sağımlarını gerçekleştiriyoruz. İlk önce dişi ve erkek balıkların ayrımını yapıyoruz.

Dişi ve erkek balıkları ayırdıktan sonra, sağımlarına başlıyoruz. Sağımlarımızı kuru yöntemle yapıyoruz. İlk önce dişileri alıp sağımını yaparak, yumurtalarını alıyoruz. Sağım bittikten sonra erkekleri alıp sağarak, aldığımız spermi yumurtanın içerisine yerleştiriyoruz. Bu şekilde döllenme yöntemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlem bittikten sonra ise yumurtaları, kuluçka makinelerine yerleştiriyoruz" dedi. Tesisin işletmecisi Ercan Özer ise, hazır hale gelecek olan balıkları iç pazarın yanı sıra başta Japonya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edeceklerini söyledi..