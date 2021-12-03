İskele Evkaf Türk Maarif Koleji'nde sıkıntılar giderilmedi



İskele Evkaf Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Ali Kaplan, okulda yaşanan sorunları Kıbrıs Postası'na sıraladı.

"OKULDA SEKRETER YOK"

Okulda hâlâ sekreter eksikliği olduğunun altını çizen Kaplan, okul işlerini yönetimin ve öğretmenlerin yaptığını söyledi. Sınıf kapılarının kollarının kırık olduğunu ve öğrencilerin sınıflarda kaldığını anlatan Birlik Başkanı Kaplan, dönemin başından günümüze kadar bu sorunun devam ettiğini söyledi.

"BİLGİSAYAR SINIFINDA İNTERNET YOK"

Kaplan, okulda internet erişiminin sağlandığını fakat bilgisayar sınıfında internet erişimi olmadığını kaydetti.

"TUVALETLER YENİLENMELİ"

Okuldaki tuvaletlerin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Ali Kaplan, tuvalet duvarlarının çok alçak olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi. Kaplan ayrıca teknik işlerden anlayan hademe eksikliğinin de okulda bulunduğunu sözlerine ekledi.