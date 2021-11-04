“Hakkımı Söke Söke Alırım”

Pazarcılar Birliği Başkanı UBP Gazimağusa Parti Meclisi Adayı Yenal Garabli sayımda yapılan hatanın bir an önce düzeltilmesi ve adının Genel Merkez tarafından deklere edilmesi gerektiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Garabli, “öyle sahnede heyt hüyt ederek şov yapmaya çalışan adamlara siz teslim olabilirsiniz ama bana sökmez, ahmak yerine kimseyi koyamazsınız” dedi.

BU HATAYI DÜZELTİN



Divandan yana hiçbir şüphesi olmadığının altını çizen Garabli yapılan hata mutlaka düzeltilecek ve gereği yapılacaktır. Ama hesap kitap bilmeyen adamlarla bu iş olmaz, karambole sayım yapılmaz net olan gerçeklerin üstü örtülemez, hakkımı yalvararak değil söke söke alırım” ifadelerini kullandı.

Garabli açıklamasına şöyle devam etti;

Hesap ortada siz hesaplayamazsanız bir matematik hocası gönderirim ama bu kadar bariz hata tesadüf değildir. Ben mecbur muyum günlerle sizin peşinize düşeyim, bu yapılan hata değil beceriksizliktir. Kimseden lütuf istediğimiz yok bu beceriksizliği ve haksızlığı temizlemek divanın görevidir. Divan hak hukuk adalet sağlansın oluşturulur. Sn divan lütfen görevinizi yapın.o gazete de yayınladığınız gerçek olmayan PM üye listesini tekrar düzelterek herkesin hak ettiği yeri belirterek yayınlayın. Hem partililerimin hem de tüm halkın bilgisine getirmeye mecbursunuz eğer hakka adalete inanıyor ve içinizde ALLAH korkusu var ise bu işi temizleyeceksiniz. Ben kesinlikle bu işi düzeltmediğiniz taktirde sizlere hakkımı helal etmeyeceğim...