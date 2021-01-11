Guterres BM Genel Sekreterliğine 2. kez aday...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, ikinci kez aynı görev için aday olmak istediği ifade edildi.

Guterres BM Genel Sekreterliğine 2. kez aday...
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Guterres'in BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BM Güvenlik Konseyi'ni, genel sekreterliğe yeniden aday olmak istediğine ilişkin mektupla bilgilendirdiğini söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BM Güvenlik Konseyi'ni, genel sekreterliğe yeniden aday olmak istediğine ilişkin mektupla bilgilendirdiğini söyledi.

Dujarric, Guterres'in üye ülkeler de istediği takdirde ikinci kez BM Genel Sekreterliğine aday olmak istediğini ifade etti.

2017'de BM Genel Sekreterliğine başlayan Guterres'in görev süresi yıl sonunda doluyor.

BM Genel Sekreterleri, beş yıllığına göreve seçiliyor.

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