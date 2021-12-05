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Güney'de yine cami kundaklandı

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Güney'de yine cami kundaklandı
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Larnaka’daki tarihi “Büyük Cami”, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu Ofisi (RTCYPP) tarafından yapılan açıklamada, tarihi “Larnaka Büyük Cami”deki hasarın küçük olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

RTCYPPPP tarafından paylaşılan fotoğraflarda, caminin girişinin kundaklandığı ve halı ile kapının zarar gördüğü görülüyor.

Caminin imamı Şakir Alemdar, yaşanan olayın ardından Hristiyanlardan destek ve dayanışma mesajı aldığını belirterek, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne mensup polis ekiplerinin konuyu araştıracaklarını kendisine bildirdiklerini ifade etti.

Benter'den kınama
Öte yandan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, “Ne yazık ki bu saldırılar yıllardır devam ediyor ve bu nefret dolu saldırıları yapanlar hakkında hiçbir şey yapılmıyor” dedi.

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