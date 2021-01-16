Fransa'da binlerce kişi sokakta

Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler dondurucu soğuk ve kar yağışına rağmen sokağa çıktı.

Tepkilere yol açan güvenlik yasa tasarısını ve Cumhurbaşkanı Macron'un izlediği politikaları protesto etti. Gösteriler sadece Paris ile sınırlı kalmadı.

Yasaya karşı çıkan binlerce kişi, Rennes, Nantes, Rouen ve Lyon kentlerinde toplanmaya başladı.

Meclis'te kabul edilen ve Senato'ya sunulan tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euroya kadar para cezası öngörüyor.

Tepkiler üzerine tasarının 24'üncü maddesinin yeniden yazılmasına karar verilmişti.

Göstericiler ise yasanın tamamen geri çekilmesini istiyor.