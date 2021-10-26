Faiz Sucuoğlu: “Eğer bir suçlu yaratmak istiyorsa kendisidir”

UBP Milletvekili ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı Ersan Saner'in kendisine yönelik yapmış olduğu suçlamalara yanıt vererek, "Eğer bir suçlu yaratmak istiyorsa kendisidir” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in kendisine yönelik suçlamalarına yanıt verdi.

TV 2020’de yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılarak, açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, “Belli ki Ersan Bey bir suçlu arıyor ama onun suçudur. Eğer bir suçlu yaratmak istiyorsa bu kendisidir” dedi.

Sucuoğlu, mahkemeye yansıyan bir bilgiye işaret ederek, “Ersan Bey neden kendisi polise gitmedi? 1 buçuk yıldır ilişki yaşadığı konuşuluyor. Ersan Beyin bu olayı çok daha iyi bilmesi gerek” ifadelerini kullandı.

"Beni neden hedef aldılar? Bu kurultaya müdahaledir" diyen Sucuoğlu, kendisinin konuyla bir alakası olmadığını vurguladı.

Sucuoğlu, Saner'in açıklamalarına dikkat çekerek, "Dürüst bir baba ve eş olduğu şimdi mi aklına geldi?" diye sordu.