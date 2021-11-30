Erhürman: İsimlerin Değil, Zihniyetin Değişmesi Gerekiyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ahmet Kaptan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Kaptan’ın Günlüğü’ programına konuk oldu ve son üç Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinde isimlerin değiştiğini fakat zihniyetin aynı kaldığını vurguladı. Söz konusu zihniyetin sonucunda ülke gençlerinin artık göç etmeyi düşündüğünü belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, artık isimlerin değil zihniyetin değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

ERHÜRMAN: HAYATI UCUZLATACAK ÖNLEMLER ALINABİLİRDİ

Dövizin yükseldiğini, hükümette olanların ise ‘elimizden hiçbir şey gelmiyor’ diyerek gailesiz kaldığını belirten Erhürman, ekonominin kötüye gideceğinin pandeminin başladığı günden itibaren belli olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz dönemlerden başlayarak gereken önlemlerin alınabileceğini söyleyen Erhürman, “Hayatı ucuzlatacak önlemler alabilirlerdi. Protokol daha imzalanmadan konuştuk. TL’nin ani değer kaybını yaşadık, yine yaşayabiliriz dedik. O yüzden protokol görüşmelerinde bu konuyu ele alın dedik. Hiçbir şey yapmadılar” diye konuştu.

“AYLARDIR İLAÇ SORUNU YAŞANIYOR”

Protokol imzalamanın, kendi başına bir icraatmış gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkat çeken Erhürman, son 3 UBP hükümetinin kurultaydan başka hiçbir şey düşünmediğini ifade etti. Ülkede aylardır ilaç sorunu yaşandığını dile getiren Erhürman, birçok hastanın aylardır bu sorunu yaşadığına dikkat çekti. Erhürman, “Bu paramız yoktur da ilaç bulamadık meselesi değildir. Biz akaryakıt bulamadık diye mi kuyruklar oluştu benzincilerde? Beceriksiz ve gailesiz oldukları için bu sorunlar yaşanıyor” diye konuştu.

“BU MEMLEKET KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR”

Bu memlekette tüm sıkıntılara rağmen potansiyeli yüksek birçok insanın bulunduğuna vurgu yapan Erhürman, UBP hükümetlerinin bu insanları da görmezden geldiğini kaydetti. Erhürman, “Bu bütçeye baktığımızda, gözden kaçan bir şey vardır. Koskoca pandemi yaşandı. Kapalı olduğumuz kısmi kapalı olduğumu bir dönem geçirildi. KKTC bütçesi artı 2 verdi. Bu neyi gösterir? Bu memleket, kendi gelirlerini ve giderlerini doğru hesaplarsa, kendi ayakları üzerinde durabilir” dedi. Hayat pahalılığının dondurulmaya çalışılmasının halkı sefalete sürüklemekten başka bir şey olmadığını vurgulayan Erhürman, “Memleket sıkıya girdi mi çalışanın ensesinden bunun çaresini arayan bir düşünce var. Bu doğru değildir” dedi.

“GENÇLERİMİZ BİR BİR GİDİYOR”

İçerideki alım gücünün ekonomik akılla korunması gerekildiğini belirten Erhürman, “Bu ülke kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya sahiptir ve geliştirilebilir. Çok rahat sürdürülebilir bir memlekettir” diye konuştu. Ülke gençlerinin artık, ‘bu memlekette bize gelecek yok, ben yurt dışına yerleşmek istiyorum’ düşüncesine sahip olduğunu kaydeden Erhürman, beceriksiz ve gailesiz hükümetlerin bunu yarattığını belirtti. Erhürman, “Memleketi bu hale getirdiler. Gençlerimiz bir bir gidiyor. Giden gençlerin yerine üçüncü dünya ülkelerinden insanlar geliyor” dedi.

“BORÇLAR ÖTELENİYOR, FAİZ İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR”

Söz konusu durumun bir zihniyet meselesi olduğuna dikkat çeken Erhürman, en başından beri kriz masası kurulması için adım attıklarını fakat karşılık görmediklerini kaydetti. Son üç UBP hükümetinde, sadece isimlerin değiştiğini belirten Erhürman, zihniyetin ise değişmediğini söyledi. Kredi borçlarının ötelendiğini ama faiz işlemeye devam ettiğini ifade eden Erhürman, “Siz hangi kafayla öngörüyorsunuz ki 3 ay sonra bu borçlar ödenecek noktaya gelecek?” diye sordu.

“ALIM GÜCÜNÜ KORUYACAK BİR MADDE BİLE YOK”

Önlemlerde alım gücünü biraz olsun koruyan bir madde olmadığına dikkat çeken Erhürman, alım gücünün korunduğu zaman, ekonomideki döngünün de korunabileceğini belirtti. Hükümette kaldıkları 15 aylık dönemde 2 kez orta vadeli programı bakanlar kurulundan geçirdiklerini dile getiren Erhürman, söz konusu dönemden sonra UBP’li hükümetlerin orta vadeli program geçirmediklerini söyledi.

“HÜKÜMETİN ACİZLİĞİNİ, TİCARET ODASI KAPATMAYA ÇALIŞTI”

Erhürman, “Bu krizle başa çıkmak için özel plan ve programa ihtiyaç var derken biz, normal yapılması gereken program bir kere bile yapılmadı. Hükümetin acizliğini ticaret odası kendi yaptığı çalışmayla kapatmaya çalıştı” dedi. Pandemi döneminde memleketin aylarca kapalı kaldığını söyleyen Erhürman, “Birçok bakanlıkta taş taş üstüne konulmadı” diye konuştu. İsimlerin değil, zihniyetin değişmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, halkın da artık bunu gördüğünü dile getirdi.