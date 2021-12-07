“Doğru tedbirlerle zamlar önlenebilir”

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Özersay, ekonomide atılabilecek bir dizi adımla, zamların önüne geçilebileceğini kaydetti.

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybettiğini ve zamlarla halkın alım gücünde ciddi gerileme yaşandığını ifade eden Özersay, ekonomide doğru tedbirlerin doğru zamanda alınmasının önemine vurgu yaptı.

Açıklamasında bu konudaki önerilerini de sıralayan Özersay, gümrüklerde döviz kurunun sabitlenebileceğini ve temel gıda ve temizlik ürünlerinde uygulanabilecek farklı hesaplamalarla raf fiyatlarında indirim yapılabileceğini ifade etti.

Özersay, yerli üretimin desteklenmesi noktasında da gerek hammadde gerekse elektrik gibi diğer girdi maliyetlerinde kolaylıklar sağlanmasının önemine işaret ederken, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye girişlerde bazı hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasıyla döviz girdisinin de sağlanabileceğini belirtti.