Damacanada 1 TL Vurgunu

Benzin, akaryakıt, ekmek derken şimdi de zamdan içme suyu nasibini aldı.
Yazın sonunda 3 TL’ye dolan damacana sular artık 6 TL’ye bile dolmuyor.
Su tanklarının önünde 5 TL’ye dolar ibaresi ise yazıdan öte gitmiyor.
Ülkede su dolumu yapan şirketlerden bir tanesi su tankının üzerine A4 kağıdına 5 TL’ye dolar yazısı yapıştırdı.
Ancak gerçeğin hiç de öyle olmadığını dolum yaptığını anda anlıyorsunuz. 1-2-3-5 derken damacanaya altıncı lirayı da atmak zorunda kalıyorsunuz.
Fakat 6 TL ödemenize rağmen 19 litrelik damacana tam doluluk oranına ulaşmıyor.
Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan bir vatandaş, altı lira attım ancak yinede dolmadı. Dolmayacak madem neden 5 TL yazıp bizi kandırıyorlar diyerek duruma tepki gösterdi.