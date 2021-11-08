Damacanada 1 TL Vurgunu

Benzin, akaryakıt, ekmek derken şimdi de zamdan içme suyu nasibini aldı.

Yazın sonunda 3 TL’ye dolan damacana sular artık 6 TL’ye bile dolmuyor.

Su tanklarının önünde 5 TL’ye dolar ibaresi ise yazıdan öte gitmiyor.

Ülkede su dolumu yapan şirketlerden bir tanesi su tankının üzerine A4 kağıdına 5 TL’ye dolar yazısı yapıştırdı.

Ancak gerçeğin hiç de öyle olmadığını dolum yaptığını anda anlıyorsunuz. 1-2-3-5 derken damacanaya altıncı lirayı da atmak zorunda kalıyorsunuz.

Fakat 6 TL ödemenize rağmen 19 litrelik damacana tam doluluk oranına ulaşmıyor.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan bir vatandaş, altı lira attım ancak yinede dolmadı. Dolmayacak madem neden 5 TL yazıp bizi kandırıyorlar diyerek duruma tepki gösterdi.