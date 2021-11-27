“CTP olarak talebimiz mühürdür”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Güzelyurt halkıyla bir araya geldi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a Milletvekilleri Armağan Candan, Erkut Şahali ve Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali de eşlik etti.

CTP heyeti, Narenciye Üreticileri Birliği’ni ziyaret etti. Güzelyurt’taki bazı işletmeleri de ziyaret eden CTP heyeti, daha sonra Yalova Spor Kulübü’nde ve Yukarı Bostancı’da halkın sorunlarını dinledi. Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin ‘kırılma noktasında’ olduğuna dikkat çekti.

ERHÜRMAN: BÜTÜN BUNLAR YAŞANIRKEN SADECE KURULTAYLARINI DÜŞÜNDÜLER

Bostancı’daki ziyaretler sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Lideri Tufan Erhürman, son dönemde yaşananların daha önce görülmediğini vurguladı. Son bir senede UBP hükümetlerinin sadece kurultaya odaklandığını belirten Erhürman, “ Pandemi, ekonomik kriz, dövizin her an patlayacağı belliydi ve o patlama da yaşandı. Bütün bunlar yaşanırken onlar sadece ve sadece kurultayı düşündüler” dedi.

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ DE YARATTILAR”

Ülkemizde dövize herhangi bir müdahalenin yapılamayacağını kaydeden Erhürman, “Bunlar bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değildir. Ama biz bu dalganın geldiğini gördük ve bu arkadaşları defalarca uyardık. Biz de hükümetteyken döviz krizi yaşadık ama önlemler aldık. İnsanların alım gücünü yükselttik” diye konuştu. Söz konusu hükümetlerin eğitimde fırsat eşitsizliği de yarattığını vurgulayan Erhürman, okulların aylarca kapalı kaldığını fakat bu süre zarfında da hiçbir çalışma yapılmadığını söyledi.