CTP aday adayları belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Parti Meclisi, bugün yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını onayladı. CTP üyeleri, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü adayları ve aday sıralarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
CTP 23 OCAK 2021 ERKEN GENEL SEÇİMLERİ ADAY ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE:
Lefkoşa
1 Ahmet Muratoğlu
2 Ayşe Alioğlu
3 Cenk Paşa
4 Derviş Bladanlı
5 Doğuş Derya
6 Filiz Besim
7 Haffe Işısal
8 Hasan Hüda Ecer
9 Hülya Batunlu
10 Mehmetali Güröz
11 Muhittin Tolga Özsağlam
12 Ödül Muhtaroğlu
13 Sıla Usar İncirli
14 Tekin Söylemez
15 Ürün Solyalı
16 Yaşar Aracı
Mağusa
1 Asım Akansoy
2 Behçet Öznacar
3 Ceyhun Ümiter
4 Cihan Tunceli
5 Derviş Karaca
6 Erkan Tekeli
7 Erkut Şahali