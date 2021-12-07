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CTP aday adayları belirlendi

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CTP aday adayları belirlendi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP) Parti Meclisi, bugün yaptığı değerlendirme toplantısı sonucu, 23 Ocak Erken Genel Seçimleri için aday adaylarını onayladı. CTP üyeleri, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü adayları ve aday sıralarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Kontenjan adayları ise ilerleyen günlerde açıklanacak. 

CTP 23 OCAK 2021 ERKEN GENEL SEÇİMLERİ ADAY ADAYLARI ŞU ŞEKİLDE: 

Lefkoşa 

1 Ahmet Muratoğlu

2 Ayşe Alioğlu

3 Cenk Paşa

4 Derviş Bladanlı 

5 Doğuş Derya  

6 Filiz Besim 

7 Haffe Işısal 

8 Hasan Hüda Ecer

9 Hülya Batunlu

10 Mehmetali Güröz 

11 Muhittin Tolga Özsağlam 

12 Ödül Muhtaroğlu

13 Sıla Usar İncirli 

14 Tekin Söylemez

15 Ürün Solyalı 

16 Yaşar Aracı 

Mağusa 

1 Asım Akansoy

2 Behçet Öznacar 

3 Ceyhun Ümiter 

4 Cihan Tunceli 

5 Derviş Karaca

6 Erkan Tekeli

7 Erkut Şahali 

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