Çin, Kırgızistan’a ücretsiz olarak aşı tahsis edecek

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin’in Bişkek Büyükelçisi Du Dewen, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile yaptığı görüşmede, Çin hükümetinin iki ülke arasındaki özel ilişkileri dikkate alarak Çin üretim Koronavirüs aşısını Kırgızistan’a bedava tahsis etme kararı aldığını belirtti.

Dewen, aşının teslimiyle ilgili teknik konuların taraflar arasında yakın bir zamanda çözüleceğini dile getirdi. Öte yandan Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, Koronavirüse karşı 3 aşamalı aşılama planı geliştirdiğini açıkladı. Açıklamada, ilk aşamada sağlık görevlileri, eğitim, emniyet kurumları çalışanlarının yanı sıra ticaret ve toplumsal besleme alanında çalışanlara uygulanacağı aktarıldı. İkinci aşamada 60 yaş üstü, 60 yaş altı kronik hastalıkları olan vatandaşlara, sosyal savunmasız kesimlerin aşılanacağı belirtilen açıklamada, bu aşamada Koronavirüs aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında sağlanacak aşıların kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “İkinci aşamada aşılama yapılması için 504 bin doz AstraZeneca aşısının alınması bekleniyor. Tahminen bu aşı miktarının yüzde 40’ı martın başında, yüzde 60’ı ise mayıs-haziran aylarında teslim edilecek. COVAX programı 1 milyon 300 binden fazla kişiyi kapsayacak” denildi. Aşılamanın üçüncü aşamasının devlet ve yardımsever örgütlerinin destekleriyle devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, Kırgızistan’ın 500 bin doz aşı için başvurduğu Rusya’dan aşı tedariki, fiyatı ve diğer şartlarına ilişkin cevap beklendiği, Rus aşısının Kırgızistan’da üretilmesiyle ilgili teknolojik konuların araştırıldığı aktarıldı.