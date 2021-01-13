Çin aşısı etkinliği tartışmalarına son nokta koyuldu! Sinovac'tan açıklama geldi

Koronavirüs aşısı uygulamasında geri sayım başladı. Türkiye'de milyonlarca kişi koronavirüs haberlerine kilitlenirken, gündemde koronavirüs aşısı konusunda etkinlik tartışmaları dikkat çekti. Tartışmalara son noktayı ise Sinovac'tan 'Çin aşısı etkinliği' konusunda gelen son dakika haberi koydu. Şirketin CEO'su Weidong, CoronaVac'ın etkili ve güvenli olduğunu vurgulayarak, koronavirüs aşısı için bazı klinik testlerde neden etkinliğin yüzde 50 düzeyinde göründüğünü açıkladı.

Çin aşısı etkinliği tartışmalarına son nokta koyuldu! Sinovac'tan açıklama geldi
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 konusunda ülkeler birer ikişer onay verme ve uygulama sürecine geçmeye başladı. 'de 'Aşıla' ile başlayacak uygulama öncesi, CoroVac'ın etkinliği konusunda önemli açıklamalar geldi. 'ın üreticisi Sinovac'ın CEO'su Yin Weidoing Pekin'de düzenlenen basın toplantısında  aşısı CoronaVac hakkında son dakika açıklamalarda bulunarak '' üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı.

DENEYLERDE VİRÜSE YAKALANMA RİSKİ YÜKSEK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KULLANILMASI SONUÇLARI ETKİLEDİ

Sinovac CEO'su Yin Weidong, geliştirilen geliştirilen  aşısının oldukça etkili ve güvenli olduğunu söyledi. Weidong,   Brezilya'daki etkinlik sonuçlarının 50,38 çıkması üzerine, bunun sebebinin klinik deneylere katılan kişilerin koronavirüse yakalanma riski yüksek olan sağlık çalışanları olması olarak açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Çin aşıların güvenliğine ve etkinliğine her zaman büyük önem veriyor. Çinli aşı geliştiricileri, aşıların bilimsel kurallara ve gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu alanda uluslararası işbirliklerini de aktif şekilde sürdürüyorlar" dedi.

ÇİN SAĞLIK KOMİSYONU YETKİLİSİ: AŞILAMA SORUNSUZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Çin Sağlık Komisyonu Yetkilisi Wang Bin geçtiğimiz günlerde Devlet Konseyi basın toplantısında, Çin'in şu ana kadar 10 milyondan fazla  dozu uyguladığını ve aşılamanın sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

ENDONEZYA DEVLET BAŞKANI ÜLKEDE KORONAVİRÜS AŞISI OLAN İLK KİŞİ OLDU

Ayrıca Bugün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac'ın corona virüs aşısı 'ın ilk dozunu bugün aldı. Widodo, ülkede  olan ilk kişi oldu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 22:04
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