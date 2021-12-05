Cami kundaklaması "Rum vandalizmi"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Larnaka Büyük Camii’nin kundaklanarak yakılmak istenmesine sert tepki gösterdi

“ Rum vandalizmi ve zihniyeti devam ediyor”

“ Kıbrıs konusuyla ilgili anlaşmaya yönelik olarak Rum tarafına diyalog çağrılarımız devam ederken, Larnaka Büyük Camii’nin kundaklanarak, yakılmak istenmesini şiddetle kınıyorum. Rum Yönetimi’nin yoğun bir şekilde silahlanması ve Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya yönelik faaliyetleri ile provokasyonları devam ederken, camilerimize yönelik saldırıların artması da tesadüfi olamaz.

Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii, 2020 yılının Haziran ayında yakılmak istenirken, 27-29 Nisan 2021 tarihinde Cenevre’de yapılan gayrıresmi 5+BM toplantısı öncesinde de Güney Kıbrıs’ta bulunan camilerimiz ile dini ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğramış, Yunan ayaklanmasının 200. yıl dönümünde Limasol’un Yalova köyünde bulunan caminin duvarlarına İslam karşıtı ve “Bütün Türklere ölüm” şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştı. Ama ne var ki bu saldırıların faillerinin hala daha bulunamamış olması da dikkat çekicidir.