"Biz Rumların alış verişini teşvik ederdik"

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun Rumlara akaryakıt verilmemesi çağrısını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

" Pandemi döneminde, tıpkı Yüksek Öğrenim ve Turizim gibi, Güneyden gelip ülkemizde alışveriş yapanların kıymetini daha fazla öğrendik.

Daha doğrusu öğrendiğimizi sandık. Ama anlıyoruz ki ülkemizin tepesine kadar yükselmiş bazı yöneticiler dahil kimi çevreler, hala daha bunu kavrayamamış durumdalar.

Mesela Sayın Başbakan, ülkemizdeki benzin sıkıntısını çözebilmek için Rum plakalı araçlara yakıt satılmamasını buyurmuş.

Oysa Rumlar, ülkemizde aldığı her litre benzin için Devletimize ortalama 1.5 TL vergi ödüyorlar. Aynı şekilde marketlerden yaptıkları her alışveriş için de Maliyenin kasasına FİF ve KDV olarak ciddi para bırakıyorlar.