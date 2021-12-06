Bakan Atun Güvence Verdi: Rahat Olun

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, akaryakıt konusu ile ilgili bakanlık bürosu aracılığı ile bir açıklama yaptı.

Atun, geçtiğimiz hafta Cuma günü akaryakıt tüzüğünde yapılan değişiklikle, döviz kurlarındaki artışın risklerinin etkilerinin yönetilmesi hedeflendiğini açıkladı.

Atun, “Akaryakıt tüzüğünde geçmiş dönemlerde öngörüsü şekilde yapılan değişiklikler, piyasa dinamiklerini bozmuş ve akaryakıt alanında tedarik zincirini son derece olumsuz etkilemiştir. Özellikle son 2 geminin yoğun hava muhalefetine takılmasıyla da bir gecikme yaşanmıştır” dedi.

Atun, Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve kömür fiyatlarının da süratli bir şekilde arttığını, buna bağlı olarak ısınma ve endüstriyel üretimde motorin kullanımına geçişi süratlendirdiğini belirtti. Motorine yönelik talebin uluslararası pazarda yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle geçici arz sorunları yaşandığını da kaydeden Atun; bu gelişmeler hem fiyata hem de tedarik süreçlerine yansımaktadır' diye belirtti.