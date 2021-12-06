banner38

Bakan Atun Güvence Verdi: Rahat Olun

banner32

Bakan Atun Güvence Verdi: Rahat Olun
banner41
banner37
banner23

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, akaryakıt konusu ile ilgili bakanlık bürosu aracılığı ile bir açıklama yaptı.
Atun, geçtiğimiz hafta Cuma günü akaryakıt tüzüğünde yapılan değişiklikle, döviz kurlarındaki artışın risklerinin etkilerinin yönetilmesi hedeflendiğini açıkladı.

Atun, “Akaryakıt tüzüğünde geçmiş dönemlerde öngörüsü şekilde yapılan değişiklikler, piyasa dinamiklerini bozmuş ve akaryakıt alanında tedarik zincirini son derece olumsuz etkilemiştir. Özellikle son 2 geminin yoğun hava muhalefetine takılmasıyla da bir gecikme yaşanmıştır” dedi.

Atun, Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve kömür fiyatlarının da süratli bir şekilde arttığını, buna bağlı olarak ısınma ve endüstriyel üretimde motorin kullanımına geçişi süratlendirdiğini belirtti. Motorine yönelik talebin uluslararası pazarda yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle geçici arz sorunları yaşandığını da kaydeden Atun; bu gelişmeler hem fiyata hem de tedarik süreçlerine yansımaktadır' diye belirtti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Benzinden sonra sırada tüp gazda
Benzinden sonra sırada tüp gazda
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3