banner38

Azerbaycan’dan gelecek 6 kişiye 69 bin Sterlin!

banner32

Azerbaycan’dan gelecek 6 kişiye 69 bin Sterlin!
banner41
banner37
banner23

Döviz krizi’ ile mücadele edilen dönemde Bakanlar Kurulu, ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Hükümet, Chingiz Mustafayev, Günay İbrahimli ve Aynishan Khalid Guliyeva il beraberlerindeki 3 kişilik ekip için 69 bin Sterlin ödemeyi onayladı.

69 bin Sterlin ödeme içerisinde geliş - dönüş uçak biletleri, konaklama, izaz - ikram, iç ulaşım ve sanatçılara ödenecek hizmet ücreti olduğu ifade edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aşılardan kaçma konusunda yetenekli
Aşılardan kaçma konusunda yetenekli
  1. Sağlık

banner19

banner1

banner3