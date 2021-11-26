Azerbaycan’dan gelecek 6 kişiye 69 bin Sterlin!

Döviz krizi’ ile mücadele edilen dönemde Bakanlar Kurulu, ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan'dan gelecek 6 kişilik ekip için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararı çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Hükümet, Chingiz Mustafayev, Günay İbrahimli ve Aynishan Khalid Guliyeva il beraberlerindeki 3 kişilik ekip için 69 bin Sterlin ödemeyi onayladı.

69 bin Sterlin ödeme içerisinde geliş - dönüş uçak biletleri, konaklama, izaz - ikram, iç ulaşım ve sanatçılara ödenecek hizmet ücreti olduğu ifade edildi.