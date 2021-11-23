Ayıyla boğuşup hastanelik oldu: "Siz bir de ayıyı görün"

Bursa’nın İznik ilçesinde ormanda ayı saldırısına uğrayan genç adam hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta yaşanan ayı saldırısının ardından bir ayı saldırı da Bursa'nın İznik ilçesinde yaşandı.

İznik Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan kepçe operatörü Sezgin Yılmaz (24) İznik’e bağlı Derbent Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışırken bir ayının saldırısına uğradı.

Boynundan, elinden ve ayaklarından yaralanan genç adam çevredeki çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Sezgin Yılmaz’a kuduz aşısı yapıldı.

"SİZ BİR DE AYININ HALİNİ GÖRÜN, O DAHA PERİŞAN"



Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde tedavisi devam eden Sezgin Yılmaz, “Ormanda çalışıyorduk. Yemek molasına çıktım. Dönüşte ayıyla göz göze geldik. Ayıdan 100-150 metre kaçtım. Beni yakaladı ve 5-6 dakika ayıyla boğuştum, yuvarlandık. Siz bir de aynın halini görün o daha perişan. Sonra sesleri duyup abim geldi, beni hastaneye kaldırdılar. Ayıya hakkımı helal etmiyorum” dedi.