Ataoğlu: “Demokrat Parti’nin kapısı sana her zaman açık...”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yıllarca DP Genel Başkanlığı yapmış olan ve bir sonraki genel seçimde aday olmayacağını açıklayan Serdar Denktaş’a, sosyal medya paylaşımıyla minnettarlığını iletti.

Ataoğlu şunları söyledi:

Kardeşim, abim Serdar Denktaş…

Geçmişten gelen kader ortaklığımız, tarihi anlara tanıklığımız, daha dün gibi aklımdadır. Tecrübenle, kendine has duruşunla bizlere örnek oldun. Seninle yolumuzun kesiştiği için kendimi her zaman çok şanslı hissettim. Çok zor zamanlarda birlikte yol yürüdük.

Zorluklara karşı durduk…

Senden gururla devraldığım Demokrat Parti Genel Başkanı olarak değil, bir kardeşin olarak şunu söylemek isterim ki; yıllarca emek verdiğin, amblemindeki meşaleyi gururla taşıyıp, bir gün tıpkı senin gibi gururla devredeceğim, Demokrat Parti’nin kapısı sana her zaman açık… Burası senin yuvan… Görüşlerin ve deneyiminle, ülke sorunlarını yakından takip edeceğinden eminim… Serdar Denktaş Kardeşim, abim… Sana kardeşlik sevgimi ve saygımı bir kez daha yineler, bizlere yakınlığını sürdürmeni beklediğimizi belirtmek isterim…