Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı: Bakan ve işçi tarafı bugün sonuç almayı bekliyor, işveren temkinli

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesi amacıyla toplandı. Toplantı öncesi yapılan açıklamalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Yaylalı ve işçi tarafı bugün sonuç almayı bekliyor, işveren tarafı ise temkinli yaklaşıyor...

2021 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmeler sürüyor...

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 10.00 sıralarında 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı.

YAYLALI: “İNŞALLAH BUGÜN OYBİRLİĞİ İLE BU MASADAN KALKARIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Erman Yaylalı, “İnşallah bugün oybirliği ile bu masadan kalkarız…” ifadelerini kullanarak, Koronavirüs salgını neticesinde işveren de işçinin de büyük bir kriz içerisinde olduğunu vurguladı.

Çalışanların alım gücünün düştüğüne de dikkat çeken Yaylalı, “Masadaki üç tarafta sıkıntı içerisindedir. Bu anlayışla ortak noktayı umarız yakalayabiliriz” şeklinde konuştu.

ARHUN: “UMARIM BİR SONUÇ ALIRIZ”

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, ülkenin ekonomik anlamda kötü günler yaşadığına işaret ederek, salgın döneminde işveren tarafının olumsuz etkilendiğini aktardı.

İşletmelerin cirolarının düştüğünü de dile getiren Arhun, “Henüz bir rakam ortaya koyulmamıştır ancak umarım bu toplantıda bir sonuç alırız” ifadelerini kullandı.

SERDAROĞLU: “İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEK DEVLETİN GÖREVİDİR”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Vekili Ahmet Serdaroğlu ise yapmış olduğu konuşmada, “Biz işçiyi temsilen buradayız ve tam anlamıyla temsil ettiğimize inanıyoruz. Devlet işçiye sahip çıkamadı” dedi.

“Önce devletimiz, sosyal devlet olma gereğini yerine getirecek” diyen Serdaroğlu, işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti.

İşçilerin işsiz kalmak istemediğini de vurgulayan Serdaroğlu, “Ücret arttırılsa işsiz kalacaksınız’ tehditlerinden vazgeçilmelidir. İşsizliği önlemek devletin görevidir. Sosyal devlet anlayışı budur” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı’nın “Asgari ücret 6 bin TL olmalı” açıklamalarına da dikkat çeken Serdaroğlu, “Rakam 6 bin TL’dir. Tunalı 6 bin TL dedi, Biz bu yüzden rakam açıklamayacağız. Ancak DP hükümette olduğunu unutmamalıdır. Nasıl açıklama yapmaları gerektiğini bilecekler! Biz hükümet tarafının işçiye, ne öngördüğünü görmek istiyoruz. 8,83 hayat pahalılığı oranı öngörülüyorsa, bilinmesini isteriz ki oyumuz ret olacaktır” dedi ve “İnşallah bugün oybirliği ile bir karar çıkar…” dedi.

3 HAFTA GERİDE KALDI

Öte yandan 28 Temmuz Çarşamba günü ilk toplantının gerçekleşmesinden bu yana yaklaşık 3 haftadır devam eden görüşmeler neticesinde herhangi bir sonuca varılamadı.

KTAMS, AÇLIK SINIRININ 4 BİN 193 TL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 5 Ağustos’ta yaptığı açıklamada 4 kişilik bir ailenin 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle açlık sınırının 4 bin 193 TL olduğunu açıklamıştı.

KTAMS tarafından ilgili tarih için açıklanan rakamın detaylı tablosu şu şekilde:

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 35,73 1071,90 Yetişkin Erkek 37,36 1.120,80 15-19 Yaş Çocuk 39,94 1.198,20 4-6 Yaş Çocuk 26,74 802,20 Toplam 139,78 4.193 AÇLIK SINIRI 4,193

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET: NET 3 BİN 828 TL

Son asgari ücret, 4 bin 400 TL brüt, net olarak ise 3 bin 828 TL şeklinde 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti.