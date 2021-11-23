banner38

Altuncuoğlu adaylığını açıkladı

banner32

Altuncuoğlu adaylığını açıkladı
banner41
banner37
banner23

Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu 23 Ocak’ta yapılacak seçimlerde Yeniden Doğuş Partisi’nden aday olduğunu açıkladı.
Adaylık başvurusunu eşi Ayfer Altuncuoğlu birlikte yapan Kemal Altuncuoğlu dilekçesini Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya teslim etti.
Siyasetteki çürümüşlüğe ve kötü yönetimi son vermek için aday olduğunu vurgulayan Altuncuoğlu “yaptığım çalışmalar ve projelerimle her zaman esnaf ve sanatkarın yanında oldum. Bundan sonraki süreçte de halkıma daha faydalı olmak için adayım” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı yine...
Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı yine...
  1. Gündem

banner19

banner1

banner3