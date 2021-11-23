Altuncuoğlu adaylığını açıkladı

Esnaf ve Zanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu 23 Ocak’ta yapılacak seçimlerde Yeniden Doğuş Partisi’nden aday olduğunu açıkladı.

Adaylık başvurusunu eşi Ayfer Altuncuoğlu birlikte yapan Kemal Altuncuoğlu dilekçesini Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya teslim etti.

Siyasetteki çürümüşlüğe ve kötü yönetimi son vermek için aday olduğunu vurgulayan Altuncuoğlu “yaptığım çalışmalar ve projelerimle her zaman esnaf ve sanatkarın yanında oldum. Bundan sonraki süreçte de halkıma daha faydalı olmak için adayım” dedi.