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Akaryakıt taşıyan gemiye fırtına engeli

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Akaryakıt sorunu yeniden yaşanırken, K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin, fırtınadan dolayı akaryakıt taşıyan geminin Türkiye Çeşme'de kaldığını söyledi. Kıbrıs Postası'nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, tedarikçi firmalar zarar etmemek için az akaryakıt getiriyor.

Akaryakıt taşıyan gemiye fırtına engeli
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Akaryakıt sorunu devam ediyor...

Benzin istasyonları işletmecileri, akaryakıt sorunundan yakınırken, Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) Genel Müdürü Malik İşimtekin, konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na konuştu. 

"AKARYAKIT TAŞIYAN GEMİ ÇEŞME'DE KALDI"

Şiddetli fırtına nedeniyle akaryakıt taşıyan geminin Türkiye'de, Çeşme'de kaldığını belirten İşimtekin, geminin adaya varmasına göre cuma ya da cumartesi günü yakıt dağıtımının yeniden yapılacağını söyledi. "Akaryakıt istasyonlarında yeterli stok bulunuyor" diyen İşimtekin, bir sorun yaşanmayacağını ileri sürdü. 

"ZAM, BAKANLAR KURULU YETKİSİNDE"

Fiyatlarla ilgili görüşü sorulan İşimtekin, zammın Bakanlar Kurulu yetkisinde olduğunu ifade etti. 

Öte yandan Kıbrıs Postası'nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre; tedarikçi firmalar akaryakıt fiyatlarından memnun değil, firmalar zarar etmemek için akaryakıtı az getiriyor... 

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