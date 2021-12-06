Adapass'lar iptal!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından açıklanan karara göre bugünden itibaren 3. dozlarını yaptırmamış veya tek doz Johnson&Johnson aşısını yaptırıp üstünden 3 ay geçmiş kişiler ülke içerisinde aşısız kabul edilerek AdaPassları iptal edildi.

Aşısız sayılan kişiler şu şekilde:

COMIRNATY (Pfizer/Biontech) - VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford) aşılarını yaptıran ve 2. dozlarının üzerinden 6 ay;

CORONAVAC (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2. dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler;

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler;

3. doz aşılarını yaptırmamaları halinde ülke içerisinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecek.