“Adaletsiz ve Taraf Tutucu” Açıklamalar…

“Adaletsiz ve Taraf Tutucu” Açıklamalar…
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Bağımsızlık İttifakı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in açıklamalarına “uluslararası hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle tepki gösterdi.

Bağımsızlık İttifakı Sözcüsü  Hasan Yılmaz Işık, Borell’in, Avrupa Birliğinin Yunan ve Kıbrıs Rumlarının hak ve çıkarlarını koruyacakları yönündeki ifadelerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “(Borellin açıklamaları) BM  ve AB ilkleri ile  uluslararası hukuka aykırıdır.  BM  ve AB ihtilaflı ülke ve bölgelerde taraf olamayacaklarını İttifakımız Borrell’e anımsatmaktadır. Türk Halkı üzerinde Rum hegomanyasını hakim  kılacak politikaların hiçbir amaç ve tarafa hizmet etmemekte olduğunun idrak edilmemesi üzücüdür” dedi.

Işık, “adaletsiz ve taraf tutucu” olarak değerlendirdiği açıklamalarından dolayı, Borell’i protesto ettiklerini kaydetti.

(ID/ÖK)

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