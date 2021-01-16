ABD'den COVID-19 iddiası! Raporu açıkladı DSÖ'ye çağrı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüsün kökeni hakkında flaş bir iddia ortaya atarak yayınladığı rapordan sonra Dünya Sağlık Örgütü'ne çağrıda bulundu. Vuhan'ın dünyayı enfekte etme geçmişi olduğunu hatırlatan Pompeo, laboratuvar ve Kovid-19 arasındaki ilişki konusunun acil olarak araştırılmasını istedi..

ABD'den COVID-19 iddiası! Raporu açıkladı DSÖ'ye çağrı yaptı.
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 Dışişleri Bakanı  Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmacıların 2019'un sonlarında koronavirüsten hastalandığını iddia eden yeni istihbarat raporunu açıklayarak, 'ye "Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı" çağrısında bulundu.

POMPEO İSTİHBARAT RAPORUNU AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs (Kovid-19) virüsünün 'in  kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair ileri sürülen istihbarat raporu açıkladı.

"Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var" diyen Pompeo, ABD istihbaratının eline geçen yeni bilgilere göre, Vuhan'daki laboratuvarda görevli araştırmacılara ait 2019 yılının sonbaharında Kovid-19 ile benzer semptomlarla hastalandıklarına dair delillerin olduğunu ileri sürdü.

'ne (DSÖ) çağrıda bulunan Pompeo, "Kovid-19'a neden olan virüsün yanlışlıkla Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olma olasılığı bütünüyle araştırılmalı" dedi.

Pompeo açıklamasında, "Pekin bugün, bilim insanlarının dünyayı bu ölümcül virüs ve bir sonrakinden korumak için ihtiyaç duyduğu hayati bilgileri saklamaya devam ediyor. ABD istihbaratının yeni elde ettiği raporda Kovid'e neden olan virüse genetik olarak yüzde 96.2 benzer bir yarasa koronavirüsü ile çalıştıkları ve laboratuvarın Çin ordusuyla gizli bağlantıları olduğu bilgisi var" ifadelerine yer verdi.

DSÖ HEYETİ VUHAN'DA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentine gitti. Uzmanlar, Çinli bilim insanlarıyla birlikte pandemiye neden olan koronavirüs SARS-CoV-2'nin kökenine ilişkin araştırmalarda bulunacak.

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