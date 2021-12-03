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258 vaka, 3 vefat

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258 vaka, 3 vefat
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.745 olup, 207'si yerel 258 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 285 kişi taburcu edilmiştir.

51 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 207 kişi ise yerel vakadır.

99 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 35 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 10 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.745

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 258

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 51

Yerel Vaka Sayısı: 207       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 285

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.168.624

Toplam Vaka Sayısı: 29.659 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 26.477

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