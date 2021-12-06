2021-2022 motorlu araçlar muayene tarihleri açıklandı

Motorlu araçların 2021-2022 yılı muayene çizelgesi, değiştirilmiş şekliyle 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 64. maddesi uyarınca, bakanlığa bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Motorlu Araçlar Mukayyitliğince düzenlendi.

Çizelgedeki tüm araçların belirtilen tarihlerde Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’deki Polis Müdürlüklerine bağlı araç muayene merkezlerinde muayeneden geçirilmesi gerekiyor.

Seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesinden (bub.gov.ct.tr) çevrim içi (online) olarak ödenebiliyor.