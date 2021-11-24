20 koronavirüs hastası yoğun bakımda yatıyor

Koronavirüs vaka sayısında kırılan rekor sonrası, 8'i entübe olmak üzere 20 koronavirüs hastasının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Koronavirüs vaka sayısında rekorun kırılması sonrası, Kıbrıs Postası, Acil Durum Hastanesi'ndeki son bilgilere ulaştı.

20 HASTANIN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Acil Durum Hastanesi'nde 24 yoğun bakım yatağının 20'si şu an dolu; 8 hasta ise entübe durumda. 80 hastanın tedavisinin ise normal serviste sürdüğü ifade edildi.