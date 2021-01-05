2 Mülteci yakalandı!

Türkiye'den sandal ile adaya yasal olmayan yollardan çıkan 10 Suriyeli göçmenden 2'si yakalandı. 8 kişi aranıyor.

Gazimağusa-Lefkoşa eski anayolu üzerinde yürürken dün akşam polis devriyesi tarafından şüphe üzerine durduruldular ve kimlik gösteremeyince mülteci oldukları anlaşıldı.

Yakalanan 2 suriye uyruklu şahıs ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülüp muayeneleri yapıldıktan sonra pcr testleri de yapılarak polis eşliğinde karantina hotellerinden birine götürüldüler. Diğer 8 mültecinin aranmasına devam ediliyor.