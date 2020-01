Yeni kredi kartı uygulaması turizmi zora sokuyor!

Kuzey Kıbrıs turizmini önümüzdeki günlerde zor günler bekliyor. Türkiye’nin vatandaşlarına yönelik ülke dışındaki tatillerde uyguladığı taksit sayısını 3’e düşürmesi en çok da KKTC turizmini etkileyecek gibi gözüküyor. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Ekonomist Prof.Dr. Okan Veli Şafaklı, “turizmde tatiller uzun vadeli olduğu için taksitler çok önemlidir. Bu kredi kartını düzenleme ile ekonomik aktiviteleri şekillendirme yolunu izlemiştir. Türkiye bunu kendi ülkesindeki bankaların durumuna ve ödeme alışkanlıklarına bakarak vatandaşlarının borçlanma kültürünü azaltma yoluna gitmiştir” dedi.

“Milli Gelir ve İstihdam Etkilenecek”

Ekonomist Prof.Dr. Okan Veli Şafaklı, “turizmde tatiller uzun vadeli olduğu için taksitler çok önemlidir. Sen bir taraftan turizm gelirlerini 2 milyara çıkaracağız diyorsun ancak bugünkü yapı ile bu zaten imkansızdır. Bu rakam zaten baktığınızda turist başına 1000 dolara denk gelir. Bu turizmin en geliştiği ülkelerde bile zor bir rakamdır. Bunu yapabilmen için alt yapı sorununu, ulaşım sorununu çözmen gerekir. Ayrıca özel ilgi turizminin geliştirilmesi lazımdır. Özellikle golf turizmi, sağlık turizmi bunu çeşitlendirebiliriz. Yurt dışında yaşayan yaşlı ve zengin insanların gelip kalacağı özel ilgi turizmlerini çoğaltmalıyız. Bu paraya ulaşmak için ülkenin sorunları olmayan, yüksek statülü insanların memnun kalacağı yapılar oluşturulmalıdır. Bunların olmadığı gibi ülkenin hem ulaşım sorunu hem de bilet fiyatlarındaki pahalılığı vardır. Bunların yanında bir de senin turizm yaparken taksitlendirme olayın vardı. İç turizmde buna dahildir. Vatandaş 3-5 bin tatile para ayırır bunu 12 aya bölerdi. Bu imkânda da daralırsa turizm faaliyetleri engellenir. Turizmde bu ülkenin lokomotif sektörüdür. Bu faaliyetler düştüğünde ekonomi de bundan etkilenir. Bu sefer milli gelir ve istihdam düşer” şeklinde konuştu.

“Bu Kredi Kartını Düzenleme İle Ekonomik Aktiviteleri Şekillendirme Vardır”

Prof.Dr. Şafaklı,”bu kredi kartını düzenleme ile ekonomik aktiviteleri şekillendirme vardır. Türkiye bunu kendi ülkesindeki bankaların durumuna ve ödeme alışkanlıklarına bakarak vatandaşlarının borçlanma kültürünü azaltma yoluna gitmiştir. Türkiye Sağlık Bakanlığı, KKTC’yi yabancı ülke statüsüne alarak bizde mi çekindi? KKTC fiilen Türkiye’nin parçasıdır. Dünya KKTC’yi böyle görüyor. Buradaki Taşınmaz Mal Komisyonu’nu Avrupa Türkiye’nin alt mahkemesi olarak görüyor. Ulaşımda biz Türkiye üstünden gitmiyor muyuz? Geçmişte touch down olarak yapmadığımız uçuşları bile şimdi touch down olarak yapıyoruz. Şimdi Kıbrıs Türkü’nü artık yabancı mı görüyorsunuz? Bu bizim ilişkilerimizde bir problem olduğunu gösteriyor. Demek ki sağlıklı bir şekilde iletişim kurup anlatamıyoruz. Bir bakıyorsunuz TİKA geliyor senin turizm tanıtım filmini çekiyor. Öbür taraftan seni yabancı görüyor. Bunlar birbirleri ile çelişkili olaylar. Bizim şu anda doğrudan finans sektörümüz, ulaşımımız her şeyimiz Türkiye üstündendir” dedi.

“Rumlar da Bilinçli Şekilde Ekonomimizi Olumsuz Etkiliyor”

Güney Kıbrıs ile ekonomik ilişkilere de değinen Prof.Dr.Şafaklı, “Rumlar kasıtlı olarak Kıbrıs Türkü’nün ekonomisinin güçlenmemesi için her türlü çabayı gösteriyor. Kıbrıs Rum’u Doğrudan Ticaret’ten diğer münasebetlere kadar her türlü negatifliği gösteriyor. Rumların yaptıkları Kıbrıs Türkü’nü ezme mahvetme operasyonunun bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.