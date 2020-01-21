Vatandaşın Isınmak için Tutunduğu Tek Dalı da Kırıldı

Tüp gaza zam açıklanandan fazla geldi. Soğuk kış günlerinde elektrikten kaçan vatandaşın tek tutunacak dalı da kırıldı. 66 TL’den satılan tüplerin fiyatı 73 TL’ye yükseldi. 7 TL yapılan bu zam vatandaşın cebini bu günlerde derinden etkiledi. Özellikle asgari ücrete zammı açıklanmadan bu zammın gelmesi vatandaşın umutlarını yıktı. 2020 yılı başında devletin tüm harçlara %10 oranında zam yapması üstüne bir de tüp gaza zam gelmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. 

Vatandaşın Isınmak için Tutunduğu Tek Dalı da Kırıldı
banner23

Tüp gaza zam açıklanandan fazla geldi. Soğuk kış günlerinde elektrikten kaçan vatandaşın tek tutunacak dalı da kırıldı. 66 TL’den satılan tüplerin fiyatı 73 TL’ye yükseldi. 7 TL yapılan bu zam vatandaşın cebini bu günlerde derinden etkiledi. Özellikle asgari ücrete zammı açıklanmadan bu zammın gelmesi vatandaşın umutlarını yıktı. 2020 yılı başında devletin tüm harçlara %10 oranında zam yapması üstüne bir de tüp gaza zam gelmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. 

Zamlı Fiyat Listesi Gönderildi

Tüp gazla ilgili K-PET’in zamlı fiyat listesini dağıtıcı firmalara gönderdiği ve 4 TL olarak tahmin edilen zammın, 7 TL olarak uygulanacağı öğrenildi. Buna göre ev tipi tüp gazın fiyatı 73 TL oldu. KOOP-GAZ hariç diğer firmalar zammın yürürlüğe girdiğini bayilerine duyurdu. Öte yandan KOOP-GAZ’ın bu zammı uygulayıp uygulamayacağı henüz netlik kazanmadı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güzelyurt - Lefke Çift Yolu Kazalara Davetiye Çıkarıyor
Güzelyurt - Lefke Çift Yolu Kazalara Davetiye Çıkarıyor
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort