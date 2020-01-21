Vatandaşın Isınmak için Tutunduğu Tek Dalı da Kırıldı

Tüp gaza zam açıklanandan fazla geldi. Soğuk kış günlerinde elektrikten kaçan vatandaşın tek tutunacak dalı da kırıldı. 66 TL’den satılan tüplerin fiyatı 73 TL’ye yükseldi. 7 TL yapılan bu zam vatandaşın cebini bu günlerde derinden etkiledi. Özellikle asgari ücrete zammı açıklanmadan bu zammın gelmesi vatandaşın umutlarını yıktı. 2020 yılı başında devletin tüm harçlara %10 oranında zam yapması üstüne bir de tüp gaza zam gelmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Zamlı Fiyat Listesi Gönderildi

Tüp gazla ilgili K-PET’in zamlı fiyat listesini dağıtıcı firmalara gönderdiği ve 4 TL olarak tahmin edilen zammın, 7 TL olarak uygulanacağı öğrenildi. Buna göre ev tipi tüp gazın fiyatı 73 TL oldu. KOOP-GAZ hariç diğer firmalar zammın yürürlüğe girdiğini bayilerine duyurdu. Öte yandan KOOP-GAZ’ın bu zammı uygulayıp uygulamayacağı henüz netlik kazanmadı.