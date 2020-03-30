Ücret desteği, İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından karşılanacak

Sosyal Sigortalar Dairesi yaptığı duyuruda Bakanlar Kurulu tarafından faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına sağlanacak 1500 TL’lik ücret desteğinin İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından karşılanacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

Bakanlar Kurulu tarafından faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalışanlarına sağlanacak 1500 TL’lik ücret desteği, İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından karşılanacaktır. Başvurular, İhtiyat sandığı Dairesi’nin belirlediği tarih ve koşullarda alınacaktır. Bu nedenle sigortalıların ücret desteği için Dairemize başvurmamaları önemle rica olunur.