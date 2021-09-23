TCMB faiz indirdi, Sterlin 12 TL oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı sonuçlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 18'e çekti.

TCMB’nin ilgili kararı sonrasında İngiliz Sterlini 12 TL’yi gördü...

Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısındaki düşüşü bugün de TCMB kararıyla birlikte devam etti.

Ülkemizde gayrimenkul ve araba alım-satımında yoğunlukla kullanılan İngiliz Sterlini 12 TL’ye yükselirken, yine ülkemizdeki teknolojik aletlerin fiyatlarının belirlenmesinde büyük etkisi olan ABD Doları da 8,74 TL bandında seyrediyor.

Öte yandan Avrupa’nın para birimi olan Euro ise 10,26 TL’den işlem görüyor.

1 STERLİN: 12 TL

Güne 11,79 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 14.30 itibarıyla yüzde 1,98 artışla 12,02 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 11,75; en yüksek 11,82 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,79 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 1 Eylül tarihinde 11,38 ile son bir ayın en düşük, bugün ise 12,05 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 12,02 TL'ye karşılık geliyor.

1 EURO: 10,26 TL

Güne 10,13 ile başlayan Euro kuru, saat 14.30 itibarıyla yüzde 1,51 artışla 10,26 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,08; en yüksek 10,18 seviyelerini gören Euro, günü 10,12 seviyesinde kapattı.

Euro, 1 Eylül tarihinde 9,77 ile son bir ayın en düşük, bugün ise 10,33 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 10,26 TL'ye karşılık geliyor.

1 ABD DOLARI: 8.75 TL

Güne 8,64 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 14.30 itibarıyla yüzde 1,21 artışla 8,75 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,60; en yüksek 8,66 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,64 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 2 Eylül tarihinde 8,25 ile son bir ayın en düşük, bugün ise 8,80 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 8,75 TL'ye karşılık geliyor.