"Sterlin'de yaşanan yükseliş, insanlarımızı perişan edecek"

İngiltere’de Brexit yanlısı Boris Johnson’un seçimlerden galip çıkması Sterlin’in ateşini yükseltti. Kısa zaman içerisinde kurda 1 TL artış yaşanması vatandaşların cebinden daha fazla para çıkmasına sebep oldu. Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Ekonomist Doç.Dr. Hüda Hüdaverdi, “bugün bile bu yükseliş insanların kredi taksitlerini %20 artırdı. Bir yılın sonunda bu şekilde yükselmesi insanlarımızı perişan edecek. Bu da bizi direk etkileyecektir” diye konuştu.

“İngiltere’de Muhteşem Dalgalanmalar Olacak”

Ekonomist Doç.Dr. Hüda Hüdaverdi, “zaten Sterlin’de yükselme Brexit’in konuşulmaya başlanması ile başladı. Muhafazakar Parti’nin seçimleri kazanması İngiltere’nin net Avrupa Birliği’nden çıkması anlamı taşımaktadır. Zaten bakarsanız da o andan itibaren yükselişe geçti sayılır. Sterlin’in kritik seviyeyi geçmiş olması İngiltere’nin işine gelecek bir durum değildir. Parasının pahalı olması diğer Avrupa ülkelerine göre üretimin de pahalı olacağı anlamına gelmektedir. Bu da İngiltere’nin ihracatının azalacağı anlamına gelmektedir. Pahalı oldu çok iyi oldu durumu İngiltere için geçerli bir durum değildir. Parasının Euro’ya göre pahalı olması Avrupa Birliği’ne yapacağı ihracatı azaltacaktır. 11 ayın sonunda İngiltere de muhteşem dalgalanmaların olacağını düşünmekteyim” dedi.

“İngiltere’de Yaşanan Dalgalanma Bizi Direk Etkiliyor”

Doç.Dr. Hüvaderdi, “İngiltere’de yaşanan dalgalanma bizi direk etkiliyor. Çünkü bir çok vatandaşımız İngiltere’de yaşıyor ve Kıbrıs’tan bağlantısını koparmamıştır. Buradaki yatırımları, tatilleri, gelip gitmelerinin önümüzdeki dönemde aksaması mümkündür. Bir de avantajlar vardır. Sterlin bozup TL yapacaklar Kıbrıs’a gelmekle ucuzluk yaşayacaklardır” şeklinde konuştu.

“Aşırı Şekilde Etkileneceğiz”

Doç.Dr. Hüvaderdi, “KKTC vatandaşları bu durumdan ciddi anlamda yara alacaklardır. Bunun sebebi de biz Türkiye gibi Dolar ya da Euro borçlanmıyoruz. İstisnai durumlar hariç biz de krediler genellikle TL ve Sterlin üstünden. Bizim borçlarımızda, ev fiyatlarımız da, arabalarımız da Sterlin üstünden. Dolayısıyla bizim etkilenmemiz aşırı şekilde olacaktır. Biz TL kazanıyoruz ama Sterlin borçlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Acilen Sterlin İle Borç Yapılandırmalarına Gidilmesi Gerekiyor”

Doç.Dr. Hüvaderdi, “acilen Sterlin ile borç yapılandırmalarına gidilmesi gerekiyor. Bunun TL ya da başka para birimlerine çevrilmesi gerekir. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bunun mutlaka yapılması gerekir. Bugün bile bu yükseliş insanların kredi taksitlerini %20 artırdı. Bir yılın sonunda bu şekilde yükselmesi insanlarımızı perişan edecek. Bu da bizi direk etkileyecektir” diye konuştu.