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Sterlin 16 TL oldu!

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Sterlin 16 TL oldu!
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Türkiye Cumhuryeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ardından 11,49 ile zirvesini gören dolar/TL, günü 11,4061 seviyesinden tamamlamıştı.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında salı günü 12 TL üzerini görerek rekor tazeledi.

Dolar/TL, KKTC saatiyle 09.35 itibarıyla 12 TL seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Sterlin/TL tarihi rekor kırarak 16 TL’yi buldu, Euro ise 13,50 TL’den satılıyor.

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