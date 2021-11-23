Sterlin 16 TL oldu!

Türkiye Cumhuryeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ardından 11,49 ile zirvesini gören dolar/TL, günü 11,4061 seviyesinden tamamlamıştı.
Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında salı günü 12 TL üzerini görerek rekor tazeledi.
Dolar/TL, KKTC saatiyle 09.35 itibarıyla 12 TL seviyesinden işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Sterlin/TL tarihi rekor kırarak 16 TL’yi buldu, Euro ise 13,50 TL’den satılıyor.