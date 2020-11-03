Sterlin 11 TL’ye, Euro ise 10 TL’ye dayandı!

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki tarihi değer kaybı sürüyor…

İngiliz Sterlin kuru 11 TL, Euro kuru ise 10 TL bandına yaklaşmış durumda.

Dolar ise 8,40 TL bandını tarihinde ilk kez aştı ve 8 buçuk TL bandına yaklaştı.

STERLİN

Dün en düşük 10,7563, en yüksek 10,9278 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 10,9042 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 5 Ekim tarihinde 9,9953 ile son bir ayın en düşük, bugün itibariyle ise 10,9391 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 10,9358 TL üzerinden işlem görüyor.

EURO

Dün en düşük 9,6704, en yüksek 9,8401 seviyelerini gören Euro, günü 9,8256 seviyesinde kapattı. Euro, 5 Ekim tarihinde 9,0574 ile son bir ayın en düşük, , bugün itibariyle ise 9,8632 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,8504 TL'den işlem görüyor.

DOLAR

Dün ilk kez 8,40 TL’yi geçen dolar kuru, tarihi rekorunu kırmaya devam ediyor.

Amerikan Doları, 5 Ekim tarihinde 7,7213 ile son bir ayın en düşük, bugün itibariyle ise 8,4564 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,4465 TL'den işlem görüyor.

Kıbrıs Postası - ÖZEL HABER