Son dakika… Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası yüzde 8.25 seviyesinde bulunan politika faizini yüzde 10.25 seviyesine çıkardı. Piyasaların genel beklentisi faizin değişmeyeceği yönündeydi. Merkez politika faizini mayıs ayında yüzde 8.25’e düşürmüş, haziran, temmuz ve ağustos aylarında değişiklik yapmamıştı.

2019 yılının Temmuz ayında göreve gelen Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görev süresi boyunca ilk defa faiz artışına gitti. Merkez Bankası en son 2018 yılının Eylül ayında faiz artışına gitmişti.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, “Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyretmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

“NORMALLEŞME EĞİLİMİ BİREYSEL KREDİLERDE DE BAŞLADI”

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlendiği belirtilen açıklamada, “Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunmuştur.

Son dönemde ticari kredilerde gözlenen normalleşme eğilimi bireysel kredilerde de başlamıştır. Ertelenmiş talebe ve salgın tedbirleri kapsamında uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, bu politika tedbirlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla dengelenmesi beklenmektedir.

Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.” ifadelerine yer verildi.

PROF. KARA: POZİTİF ANLAMDA ŞAŞIRTTI

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, konu hakkında yaptığı değerlendirmede “Sorunu tam olarak çözebilecek bir adım değil ama doğru yönde bir adım. Pozitif anlamda şaşırttı.” ifadelerini kullandı.