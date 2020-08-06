Financial Times: En basit çözüm faiz artırımı ama…

Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı sık sık dünya gündemine de gelmeye devam ediyor. Financial Times gazetesinde dün akşam yayınlanan bir analizde, ‘Kur üzerindeki baskının devletin müdahalesine rağmen arttığı' yorumuna yer verildi.

‘Para piyasasının işlememesinin yatırımcıları sarsmasının ardından TL değer kaybetti’ başlıklı analizde Türk yetkililerin müdahaleler ile haziran ve temmuz aylarında doları 6,85 seviyesinde tuttukları belirtilirken dolar/TL'nin 7,05'i aşması ile birlikte Türk Lirası'nın dolar karşısında 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördüğüne vurgu yapıldı.

Londra'daki swap faizlerinin astronomik seviyelere çıkmasını da değerlendiren Financial Times analistlerin ve yatırımcıların Türkiye'nin para piyasalarının işlemediğine yönelik yorumlar yaptığını ifade etti.

Para piyasasının işlememesinin yatırımcıları sarsmasının ardından TL değer kaybetti’ başlıklı analiz Financial Times’ta yayınlandı.

ULUSLARARASI PİYASADA TL BULUNAMADI

Gazeteye konuşan Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, “Türk Lirası'nın uluslararası piyasada bulunamamasıyla birlikte hafta başındaki olağanüstü durum yaşandı” ifadelerini kullandı. Erkan TL bulmak isteyen yabancıların Borsa İstanbul'da yüklü miktarda satış yaptıklarını böylece endeksin aşağı yönlü hareket etmek durumunda kaldığını söyledi.

Rabobank statejisti Piotr Matys ise “Türk Lirası dolar karşısında hızlı bir düşüşün eğişinde olabilir” açıklamasında bulundu. Gazete aynı zamanda Türkiye'nin dövizi kontrol etmek için yaptığı müdahalelerin döviz rezervlerini aşındırdığını ve ilerisi için endişe verici olduğunu belirtti.

Goldman Sachs'tan Murat Ünür de Merkez Bankası'nın kredibilitesinin azaldığına işaret etti.