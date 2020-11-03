Ekim ayında 600 Milyon Lira Ödendi

Ekim ayında 600 Milyon Lira Ödendi
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Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ekim 2020’den 31 Ekim 2020’ye kadar maaş ve maaş nitelikli ödemeler dışında piyasaya 168,249,492,12 TL (168 milyon, 249 bin, 492 TL ve 12 kuruş), maaş ve maaş nitelikli ödemelerle birlikte ise toplam 437,865,450,89  TL (437 milyon, 865 bin, 450 TL, 89 kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

Maliye Bakanlığı’nın, Ekim 2020 toplam ödemesinin ise 606,519,133,96 TL (606 milyon, 519 bin, 133 TL ve 96 kuruşu) olduğu bildirildi.

Ödeme kalemleri şöyledir:

Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit-karantina otel-ilaç ödemeleri-kamulaştırma- narenciye                                                                                                       118,027,941,05 TL

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri                                               3,869,512,80 TL

Öğretmen hazırlık ödeneği                                                                  17,900,049,51 TL

Protokol gereği Telefon Dairesi Borcuna Mahsuben KT Koop Merkez Bankası’na ödenen (2020 yılının tümü)                                                                                         10,000,000,00 TL

Depozito (avukat ödemeleri)                                                                          185,674,84 TL

Doğrudan Gelir Desteği (Patatesi – Küçükbaş ödemesi)                       1,139,110,00 TL

BRTK Nisan – Mayıs 2020 ve Emekli Ödemesi                                            817,028,61 TL

Navlun+çiğ süt ödemesi                                                                                5,349,497,24 TL

Din İşleri Emekli Ödemesi                                                                              69,566, 29 TL

Korona virus ile ilgili maaş almayanlara destek                                          538,500,00 TL

Temsilcilik Sağlık HS Havale                                                                       470,114,83 TL

Turizm Ofislerine Havale                                                                            119,329,24 TL

                                                                                                     168,249,492,12 TL

1 – 31 Ekim 2020 Dönemi Maaş Ödemeleri

Emekli maaşları                                                                                                              127,230,418,03 TL

Memur + işçi maaşları                                                                                                  146,290,448,01 TL

Sosyal sigorta Eylül 2020 mahsuptan kalan                                                                    8,847,098,05 TL

Sosyal sigorta işçi + memur prim kısmi ödeme (Ekim)                                              9,000,000,00 TL

Sosyal sigorta  devlet katkısı                                                                                               52,526,261,62 TL

İşçi + memur ihtiyat sandığı kesintisi                                                                        7,899,450,22 TL

Nisan - Mayıs ek mesai ödemesi                                                                              17,708,979,26 TL

Kurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Din İşleri+Muhtar+yangın ekibi katkı      21,088,160,80 TL         

İşçi ödemesi 1-15 Ekim                                                                                                     5,832,583,28 TL

Belediye maaş ödemeleri (Ekim)                                                                                  39,275,695,00 TL

Temsilcilik maaşları                                                                                                          2,166,356,62 TL

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                                                                                     437,865,450,89 TL

Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan ödeme       404,190,95 TL

Genel Toplam                                           606,519,133,96 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

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