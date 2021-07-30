Dün 8,44'e kadar gerileyen dolar/TL, bugün de güne 8,50'nin altında başladı

Dolar/TL bir süredir etrafında oldukça dar bantta işlem gördüğü 8.5 seviyesinin altına inerek güne başlarken, bugün küresel piyasalar ve yoğun iç veri gündemi takip ediliyor.

Merkez Bankası (TCMB) dün 2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 12.2’den yüzde 14.1’e yükseltirken, enflasyonda son çeyrekte belirgin düşüş olacağı ve faiz indirim çağrılarına rağmen para politikasında önümüzdeki dönemde de sıkı duruşun süreceği mesajını verdi.

MERKEZ’İN TAHMİNİ PİYASANIN ÇOK ALTINDA

Piyasalar bankanın enflasyon tahminlerinde beklenen yukarı revizyon ile piyasa öngörüleri arasındaki farkın ne kadar kapanacağını görmek ve önümüzdeki dönemde ilk faiz kararının ne yönde olacağına dair mesaj almak için raporu yakından izliyorlardı.

Reuters’ın bu hafta tamamladığı güncel anketinde yılsonu enflasyon tahmini yüzde 16 seviyesinde; dolayısıyla TCMB’nin yüzde 14.1 beklentisi piyasanın oldukça altında şekilleniyor.

Enflasyonun önümüzdeki birkaç ayda yüzde 19’u aşma ihtimali ise piyasanın yakından izlediği bir diğer önemli konu idi. TCMB dün bu sorulara net bir yanıt vermese de enflasyonda son çeyrekte belirgin düşüş beklediğini ve rapor öngörülerinin de bu ana senaryo üzerinde şekillendiğini söyledi.

Ekonomistler enflasyonda yukarı yönlü riskleri ve artan üretici fiyatlarının gecikmeli yansımasını göz önüne alarak yılsonu TÜFE tahminlerini son aylarda aralıksız olarak yukarı revize ediyor. Tahminler Reuters anketinde yüzde 15 ila yüzde 17 bandında bulunuyor. Bu kapsamda TCMB’nin tahmini piyasa tahminlerinin en alt bandının da altında yer alıyor.

‘ENFLASYONUN FAİZ İNDİRİMİNE İZİN VERMESİ ZOR’

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB açıklamalarına baktığımızda bankanın TL’de değer kazancı beklediğini söyleyebiliriz. TCMB tarafından paylaşılan grafikler enflasyonun haftaya yüzde 18.5-19 bandına çıktıktan sonra Eylül’e kadar bu seviyelerde yatay kalacağı beklentisi içeriyor. TCMB beklentileri yılsonuna kadar 200-300 baz puanlık bir faiz indirimi senaryosuna göre şekillendiğini düşünüyoruz. Ancak enflasyon gelişmelerinin buna izin vermesinin zor olduğunu düşünüyoruz” dedi ve ekledi:

‘TL’DE DEĞER KAZANCI BİR SÜRE DAHA DEVAM EDEBİLİR’

“TL’de değer kazancı ya da en azından değerlenme eğiliminin önümüzdeki hafta enflasyon verilerinde yukarı yönlü büyük bir sürpriz gelmediği durumda bir süre daha devam edeceğini bekliyoruz. Ancak beklediğimiz değer kazancı geçmiş kayıpları telafi edecek düzeyde olacak mı bunu zaman gösterecek. Dolayısıyla TCMB’nin dünkü tahminlerinin kısa vadede yeniden yukarı revizyon ihtiyacı yaratabilecek kadar iyimser olduğunu düşünüyoruz.”

Tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, son verinin ardından ekonomistler yılsonu enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonlarını belirginleştirdiler. TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın 25 puanın üzerine çıkması, enerji fiyat zamları ve kuvvetli büyüme TÜFE üzerindeki yukarı riskleri belirgin hale getirdi. Enflasyon verileri ise önümüzdeki hafta açıklanacak.

Dolar/TL yaklaşık 1 aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur 8.75’li seviyelerden, önce 8.6, ardından dün itibarıyla 8.44’e kadar geriledi. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Kur saat 08.46 itibarıyla 8.4750/8.4900 seviyesindeydi. Euro/TL 10.0641/10.0827, sepet bazında TL 9.2695/9.2864 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 380/384 baz puan seviyesinde.