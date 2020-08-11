Dövizle ilgili tüm soruların cevapları

Dolar/TL’de yatay seyir Merkez Bankası’nın geçmişte de bir çok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırması ardından geldi.

Piyasa bugün TCMB’nin likidite adımlarını ve Hazine ihaleleri takip ediyor. Ek sıkılaştırma adımlarına devam eden TCMB’nin piyasaya sağladığı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’e kadar gerilemişti. TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla %8.32’ye yükseltti.

Bankacılar ilgili adımların bugün de devam etmesini fonlama maliyetinin hafta sonuna doğru %9-%9.5’e kadar yükselmesini bekliyorlar. Bu beklenti ve sıkılaştırma adımlarıyla birlikte bankalar arası piyasada ise gecelik faizler TCMB’nin faiz koridorunun üst bandı olan %9.75 seviyesinde oluşuyor.

Bankacılar TCMB adımlarıyla birlikte mevduat, kredi faizlerinde de yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar. Kamu bankalarının ucuz konut kredi faizlerinin de aralarında bulunduğu kredi faizleri yükseltildi. Üç puana yaklaşan artışlarla TL cinsi 1 ay vadeli mevduat faizlerinde yüksek miktarlı işlemlerde %11 seviyelerine yaklaşıldı.

Bankacılar mevduat faizlerindeki yükselişin döviz cinsi mevduata yönelme eğilimini sınırlamak açısından önemli olduğunu belirtiyorlar. TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekmişti.

Yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları sadece iki haftada 9 milyar dolar artarak 204 milyar dolardan 213 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

EN ÖNEMLİ GÖSTERGE GLP KULLANIMI OLACAK

Piyasa bir kaç gün sürecek likidite adımlarıyla faiz artışlarının nerede duracağını yani %11.25 geç likidite penceresinin kullanılıp kullanılmayacağını yakından takip etmeye başladı.

Bankacılar %11.25 faiz oranının mecvut ve beklenen enflasyona yakın olması nedeniyle TL’de hem lokal hem de yabancı işlemlerinde iyimserlik getirebileceğini düşünüyor. Yine de politika faizinde de benzer adımlar bekliyorlar.

Deutsche Bank dün yayımladığı araştırma notunda Türk Lirasını dünyanın en ucuz para birimi olarak tanımlarken TCMB’nin bu ay kadar yakın bir sürede likidite adımlarını doğrudan politika faizi artışı ile pekiştireceğini öngördü.

Goldman Sachs dün dolar/TL tahminlerini 3, 6 ve 12 ay vade için 7.75, 8 ve 8.25’e yükseltti. Kurumun daha önceki tahminleri sırasıyla 7, 7.5 ve 8 seviyesindeydi Düşük faiz politikasının bir sonucu olan yabancı döviz çıkışlarını ve lokal döviz talebini desteklemek adına kamu 2019’dan beri 110 milyar doları aşan döviz arzı yarattı.

Bu politikaların bir sonucu olarak ise rezervler piyasanın sorguladığı seviyelere geriledi. Piyasada faiz artışı beklentileri oluştu. Yeni kaynak olmaksızın bu politikanın mevcut rezervlerle sürdürülemeyeceği yönünde kuvvetlenen piyasa beklentileri kurdaki yükselişin ana sebebi oldu.

Piyasa ekonomideki gelişmelerin hala yeni dış kaynak olmaksızın uzun bir süre sürdürülemeyebileceğinden endişe ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan son olarak dün yaptığı açıklamada IMF finansmanı reddederken faiz oranlarının daha da düşmesini temenni ettiğini belirtiyor.

CDS 600 BP’NİN ALTINA GERİLEDİ

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise geçen hafta 600 baz puan üzerine çıktıktan sonra dün geriledi. 5 yıllık CDS bu sabah saat 0855’te 568/583 seviyesinde. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise dün son işlem %14.52 oldu. Hazine dün TLREF ihalesinde yaklaşık 3.1 milyar TL borçlanması ardından bugün 2 yıl vadeli gösterge tahvil ile 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek. Bugün ayrıca kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsi borçlanma da sonuçlanacak. (REUTERS)