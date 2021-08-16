Dövizde son durum

Dövizin ateşi düşmüyor

İngiliz Sterlini 11,80 TL’ye yükselirken 1 Euro 10,07 TL’den, 1 ABD Doları ise 8,55 TL’den işlem görüyor.

Türk Lirası’nın diğer para birimleri karşısındaki dalgalı seyri bugün de devam ediyor.

Ülkemizde gayrimenkul ve araba alım-satımında yoğunlukla kullanılan İngiliz Sterlini 11,81 TL’ye düşerken, yine ülkemizdeki teknolojik aletlerin fiyatlarının belirlenmesinde büyük etkisi olan ABD Doları da 8,55 TL bandında seyrediyor.

Öte yandan Avrupa’nın para birimi olan Euro ise 10,07 TL’den işlem görüyor.

1 STERLIN: 11,80 TL

Güne 11,85 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 08.50 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 11,80 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 11,77; en yüksek 11,86 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,81 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 3 Ağustos 11,54 ile son bir ayın en düşük, 9 Ağustos tarihinde ise 12,04 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 11,80 TL'ye karşılık geliyor.

1 EURO: 10,07 TL

Güne 10,04 ile başlayan Euro kuru, saat 08.50 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 10,07 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10; en yüksek 10,10 seviyelerini gören Euro, günü 10,05 seviyesinde kapattı.

Euro, 3 Ağustos tarihinde 9,85 ile son bir ayın en düşük, 9 Ağustos tarihinde ise 10,21 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro, 10,07 TL'ye karşılık gelmektedir.

1 ABD DOLARI: 8,55 TL

Güne 8,52 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08.50 itibarıyla yüzde 0,02 artışla 8,55 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 8,49; en yüksek 8,58 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,51 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 3 Ağustos tarihinde 8,29 ile son bir ayın en düşük, 11 Ağustos tarihinde ise 8,68 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 8,55 TL'ye karşılık geliyor...