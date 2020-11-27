Döviz kurlarında ani düşüş: Sterlin 10,40’a çekildi

Döviz kurlarındaki dalgalı seyir haftanın son gününde de sürüyor...

Anlık rakamlara göre Sterlin 10,40’tan, Euro 9,29’dan; ABD Doları ise 7,78’den işlem görüyor...

Kurun düşüşünde normalleşme adımları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitmesi etkili oldu.

Türk Lirası ve yabancı para cinsinden zorunlu karşılıklar yükseltilirken, bununla birlikte uygulanacak zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartı kaldırıldı.

STERLIN

Güne 10,53 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,04 azalışla 10,40 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 10,49, en yüksek 10,67 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 10,52 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 19 Kasım tarihinde 9,95 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 11,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 10,40 TL'ye karşılık geliyor...

EURO

Güne 9,39 ile başlayan Euro kuru, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,01 azalışla 9,29 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 9,35, en yüksek 9,51 seviyelerini gören Euro, günü 9,39 seviyesinde kapattı.

Euro, 19 Kasım tarihinde 8,88 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 10,20 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 9,29 TL'ye karşılık geliyor.

ABD DOLARI

Güne 7,87 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,10 azalışla 7,78 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 7,84, en yüksek 7,96 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,87 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 19 Kasım tarihinde 7,50 ile son bir ayın en düşük, 6 Kasım tarihinde ise 8,58 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 7,78 TL'ye karşılık geliyor.

Kıbrıs Postası