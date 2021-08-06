Döviz Kurları 6 Ağustos 2021

Ağustos 2021 Döviz Kurları

Ekonomistler ve yatırımı olan 6 Ağustos Cuma gününde altın ve döviz piyasalarındaki ilk verileri merak ediyorlar. Altın, dolar ve Euro'da yeniden artış rüzgarı esiyor.

6 Ağustos Cuma gününün başlamasıyla birlikte döviz kurlarındaki ve piyasalardaki son durum ve güncel altın kurları araştırılıyor.

6 Ağustos Güncel Altın ve Döviz Kurları

FED kararlarının açıklanmasıyla bir süredir yavaş bir düşüş halinde olan döviz kurları dün düşüşüne son verdi ve yatay düzlemde yavaş bir biçimde yükselişe geçti. Yatırım yapmak isteyenler ve yatırımı olanlar kurları yakından takip ediyor. Peki, Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? Sizler için merak edilen soruların cevaplarını hazırladık...

6 Ağustos Dolar Ne Kadar?

8,5273 ile güne başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,15 artışla 8,5329 liradan işleme tabi tutuluyor.

6 Ağustos Euro Ne Kadar?

Güne 10,1228 ile güne başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,06 azalışla 10,1010 liradan işleme tabi tutuluyor..

6 Ağustos Sterlin (pound) Ne Kadar?

Güne 11,9149 ile güne başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,00 azalışla 11,8938 liradan işleme tabi tutuluyor.

6 Ağustos Altın Piyasası

Döviz kurlarındaki düşüş hareketi ONS altını da etkilemişti. Dolayısıyla altın düşüşe geçmişti. Hafta başından bu yana olan düşüş yerini konumunu korumaya bıraktı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın kaç lira?

6 Ağustos Gram Altın Ne Kadar?

Güne 494,79 ile güne başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,01 artışla 494,35'dan işleme tabi tutuluyor.

6 Ağustos Çeyrek Altın Ne Kadar?

Güne 1,76 ile güne başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,02 artışla 811,09'dan işleme tabi tutuluyor.

6 Ağustos Yarım Altın Ne Kadar?

1.623,51 ile güne başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,00 azalışla 1.621,90'dan işleme tabi tutuluyor.

6 Ağustos Tam Altın Ne Kadar?

3.214,28 ile güne başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.210,4 işleme tabi tutuluyor.

6 Ağustos Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

3.305,89 ile güne başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 3.299,13'dan işleme tabi tutuluyor.