Döviz artık rekor falan dinlemiyor

TRT ortak yayınında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sırasında Türk Lirası’nın kaybı hızlandı.

Güne 17,06 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 22.05 itibarıyla yüzde 8,75 artışla 18,54 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 16,44, en yüksek 17,14 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 17,05 seviyesinde kapattı.

İngiliz Sterlini, 2 Kasım 2021 tarihinde 12,92 ile son bir ayın en düşük, 30 Kasım 2021 tarihinde ise 18,21 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini 18,54 TL'ye karşılık geliyor.

1 DOLAR: 13,98 TL

Güne 12,81 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22.05 itibarıyla yüzde 9,09 artışla 13,98 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 12,33, en yüksek 12,90 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 12,81 seviyesinde kapattı.

Amerikan Doları, 2 Kasım 2021 tarihinde 9,46 ile son bir ayın en düşük, 30 Kasım 2021 tarihinde ise 13,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Amerikan Doları 13,98 TL'ye karşılık geliyor.

1 EURO: 15,48 TL

Güne 14,47 ile başlayan Euro kuru, saat 22.07 itibarıyla yüzde 7,06 artışla 15,48 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 13,92, en yüksek 14,549seviyelerini gören Euro, günü 14,47 seviyesinde kapattı.

Euro 2 Kasım 2021 tarihinde 10,99 ile son bir ayın en düşük, 30 Kasım tarihinde ise 15,54 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 Euro 15,48 TL'ye karşılık geliyor