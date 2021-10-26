Dolar,sterlin,euro ne kadar?

Dün 9,70 seviyesine kadar tırmanan dolar/TL büyükelçilik krizinde geri adım atılmasıyla geri çekildi.
Yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinden yapılan, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklamasının ardından sonra dolar kuru 9,57 seviyelerine doğru çekildi. Euro/TL ise 11,47 seviyelerinden 11,13 seviyelerine doğru geriledi.
Dolar/TL şu dakikalarda 9,61 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 11, 16 seviyelerinde...
Sterlin/TL şu dakikalarda 13.170 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Sterlin ise 13.270 seviyelerinde...