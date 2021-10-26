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Dolar,sterlin,euro ne kadar?

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Dolar,sterlin,euro ne kadar?
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Dün 9,70 seviyesine kadar tırmanan dolar/TL büyükelçilik krizinde geri adım atılmasıyla geri çekildi. 

Yabancı ülkelerin büyükelçiliklerinden yapılan, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklamasının ardından sonra dolar kuru 9,57 seviyelerine doğru çekildi. Euro/TL ise 11,47 seviyelerinden 11,13 seviyelerine doğru geriledi.

Dolar/TL şu dakikalarda 9,61 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 11, 16 seviyelerinde...

Sterlin/TL şu dakikalarda 13.170 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda Sterlin ise 13.270 seviyelerinde...

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